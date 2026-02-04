Кисловодские поезда задерживаются из-за катастрофы в Тамбовской области

Масштабная авария парализовала железную дорогу в Тамбовской области и привела к задержке поездов из Кисловодска и в обратном направлении, следует из данных РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Грузовой состав сошел с рельсов на станции Кочетовка-2 под Мичуринском, цистерны с бензином взорвались и загорелись. Огонь охватил 30 вагонов, густой дым окутал весь город. Движение через ключевую станцию встало полностью. Поезд №3 Кисловодск–Москва стоит уже несколько часов, за ним №139 Кисловодск–Архангельск — пассажиры ждут развязки в вагонах. Также задерживаются поезда на Адлер, Симферополь и Воронеж. Бригады поддерживают тепло, раздают воду и еду, но задержки растут: Москва получит составы с опозданием до 8–12 часов. Еще четыре рейса из Кисловодска в сутки следуют тем же маршрутом через Тамбовщину и рискуют встать.

В РЖД заявили, что решается вопрос о пропуске поездов по альтернативному маршруту в обход барьерного места. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов.

Пассажирам советуют проверять статус в приложении «РЖД Пассажирам» и сайте rzd.ru. Кисловодские поезда №3/4 и №139/140 перевозят 1,2 млн пассажиров в год.

Станислав Маслаков