На Ставрополье прокуратура отменила сделки с 20 участками в Предгорном районе

Прокуратура Предгорного района Ставрополья через суд отменила незаконные сделки с более чем 20 земельными участками площадью свыше 3 га, а по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Проверка показала, что житель округа незаконно выделил территорию за пределами надела, находящегося в коллективно-долевой собственности. Массив площадью свыше 3 га был разделен и передан в собственность местного коммерсанта.

В границах муниципального образования появилось более 20 наделов, которые индивидуальный предприниматель реализовал третьим лицам через предпродажу и договоры аренды.

Прокуратура подала в суд иск с требованием признать недействительными образование участков, их регистрацию, раздел и все последующие сделки. Суд удовлетворил требования прокурора.

По материалам проверки надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Исполнение судебного решения и ход расследования находятся под контролем прокуратуры.

Валентина Любашенко