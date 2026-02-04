С начала года в Геленджике произошло 14 пожаров

С января по февраль 2026 года в Геленджике было зафиксировано 14 пожаров, в одном из которых погиб человек. Как сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ, подполковник внутренней службы Денис Гузенко, в прошлом году за аналогичный период на территории города произошло на четыре возгорания меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В пресс-службе администрации Геленджика, ссылаясь на сведения Дениса Гузенко, сообщили, что за 2025 год в муниципалитете было зарегистрировано 159 возгораний. Наиболее частыми причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрического оборудования.

Для минимизации рисков возникновения пожаров во время новогодних праздников в Геленджике функционировали пять мониторинговых оперативных групп. За прошедший месяц на территории курорта провели 54 подворовых обхода и проинструктировали 22 семьи, относящихся к группам риска.

София Моисеенко