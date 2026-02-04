В Буденновске задержали подростков за попытку сбыта наркотиков

В Буденновске 16-летний подросток подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщило СУ СК России по Ставропольскому краю.

По версии следствия, в ноябре 2025 года подозреваемый вместе с 15-летним приятелем планировали в качестве курьеров торговать наркотическими веществами на территории Буденновска, используя систему закладок.

Преступление не было завершено по независящим от подростков обстоятельствам — их задержали сотрудники полиции. 16-летний фигурант подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные мероприятия для закрепления доказательной базы. 15-летний участник, не достигший возраста уголовной ответственности, поставлен на профилактический учет. В отношении него и его законного представителя решается вопрос об административной ответственности.

Следователь устанавливает причастность других лиц к данному преступлению.

Валентина Любашенко