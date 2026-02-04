На Ставрополье задержали вербовщицу за склонение школьника к теракту

Сотрудники ФСБ России по Ставропольскому краю совместно с коллегами из Хакасии арестовали жительницу Черногорска, связанную с террористической организацией. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что женщина через социальные сети побуждала собеседников участвовать в противозаконной деятельности данной организации. В числе ее жертв оказался несовершеннолетний житель Ставрополя, которого злоумышленница пыталась склонить к проведению актов насилия в учебных заведениях.

По факту возбудили и расследовали уголовное дело в отношении подозреваемой. В ходе разбирательства выяснилось, что у женщины диагностировано расстройство личности.

Решением 2-го Восточного окружного военного суда ее направили на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Валентина Любашенко