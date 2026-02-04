В Кузбассе задержали школьницу за пропаганду запрещенного движения «Колумбайн»

Подростка из Прокопьевска (Кузбасс) задержали сотрудники регионального УФСБ по делу об организации работы Telegram-канала с пропагандой движения «Колумбайн» (признано в РФ террористическим и запрещено). В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным органов госбезопасности, школьница получила информацию о запрещенном движении с января по октябрь 2024 года. После она организовала в мессенджере канал, где размещала изображения школьницы, которая в декабре 2023 года устроила стрельбу Брянской гимназии № 5, а также публиковала другие фото - и видеоматериалы с деструктивным контентом.

Расследование уголовного дела продолжается.

Александра Стрелкова