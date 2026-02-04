Почти 40 жилых домов в Новороссийске остались без отопления

На территории парка Фрунзе в Новороссийске произошла утечка, из-за которой выключили отопление по ряду адресов. Об этом уведомили в пресс-службе АО «АТЭК».

В ресурсоснабжающей организации заявили, что в связи с аварийным отключением электроэнергии на насосной станции по улице Снайпера Рубахо и на котельной «Южная» возник гидроудар и порыв тепловой сети. Утечку зафиксировали в парке Фрунзе, в настоящее время специалисты занимаются ее устранением.

На время восстановительных работ подачу отопления приостановили в домах на улицах Губернского, Набережной, Советов, Карла Маркса, Новороссийской Республики и по другим адресам. Без теплоснабжения также находятся тубдиспанер, кожвендиспансер, детские сады №15 и №34 и ЦДО «Школьник-2».

Окончание работ запланировано на 19:00 с последующим запуском тепловой сети.

София Моисеенко