Подрядчика аэропорта «Ставрополь» осудили за мошенничество на 1,9 млн рублей

Октябрьский районный суд Ставрополя приговорил подрядчика Александра Кищенко к двум годам лишения свободы за мошенничество при строительстве нового терминала международного аэропорта на сумму свыше 1,9 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Суд признал Кищенко виновным по ст. 159 ч.4 Уголовного кодекса России (мошенничество в особо крупном размере). Наказание будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Следствие установило, что обвиняемый работал подрядчиком на объекте строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Ставрополь. Мужчина намеренно передал заказчику ложные данные, где указал завышенные объемы выполненных работ.

Мошеннические действия причинили ущерб потерпевшему более чем на 1,9 млн рублей. Суд поддержал позицию Ставропольской транспортной прокуратуры при вынесении приговора.

Валентина Любашенко