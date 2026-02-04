В Дагестане пресечен ввоз 122 килограммов марихуаны

Таможенники и сотрудники УФСБ Дагестана пресекли ввоз в республику 122 кг марихуаны. Наркотик обнаружен в грузовике, следовавшем в Россию транзитом через Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Во время досмотра товаров, находившихся в фуре, было найдено 122 прозрачных полиэтиленовых мешка с веществом растительного происхождения.

«Экспертиза установила, что это марихуана. Ориентировочная стоимость изъятой партии на "черном" рынке превышает 200 млн рублей»,— отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч .4 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере».

Наталья Белоштейн