До Краснодарского края «не доехали» более 3–4 млн туристов в 2025 году

Более 3–4 млн туристов не прибыли на курорты Краснодарского края в 2025 году, отчасти из-за закрытия анапских пляжей, сообщила исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По ее словам, приостановка работы пляжей, вызванная загрязнением мазутом после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, существенно сказалась на внутреннем турпотоке. Танкерные аварии привели к попаданию топлива на побережья Крыма и Краснодарского края.

Госпожа Ломидзе отметила, что рост внутреннего туризма в 2025 году замедлился по сравнению с 2023–2024 годами, тогда как выездной туризм продолжал расти на фоне укрепления рубля. При этом некоторые зарубежные направления превысили показатели доковидного 2019 года по числу российских туристов.

Анапа остается ключевым курортом региона. В 2024 году город принял 5,5 млн туристов из общего числа 20,1 млн прибывших в Краснодарский край. За первые девять месяцев 2025 года город посетили лишь 1,7 млн человек — более чем в два раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Президент Владимир Путин назвал крушение танкеров «экологической бедой», а губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о продолжающемся загрязнении берегов Анапы и Темрюкского района.

Вячеслав Рыжков