Около 40 МКД в Новороссийске остались без отопления из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии на котельной «Южная» в Новороссийске вызвало гидроудар, который привел к порыву тепловой сети и приостановке подачи отопления в 37 многоквартирных домах и пяти социальных объектах, сообщают «Новороссийские теплосети» в Telegram. Среди пострадавших учреждений — тубдиспансер, кожвендиспансер, два детских сада и школа.

В ведомстве уточнили, что ведутся восстановительные работы, их планируют завершить к 19:00 мск 4 февраля. По данным синоптиков, в регионе ожидается температура от 1 до +4°С, при этом ветер будет достигать 20–25 м/с.

Вячеслав Рыжков