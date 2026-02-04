Два самолета, направлявшиеся в Краснодар, ушли на запасные аэродромы

В период действия ограничений на работу аэропорта Краснодара два рейса, направлявшиеся в краевую столицу, ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта города.

Из-за введенных ранее ограничений на прилет и вылет воздушных судов в аэропорту Краснодара два самолета, летевшие в столицу региона, были перенаправлены в Минеральные Воды и Сочи. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

«Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров по контактам, указанным в бронировании»,— говорится в сообщении представителей аэропорта Краснодара.

Пассажиров призывают следить за информацией о вылете рейсов в сообщениях авиакомпаний, которые приходят по контактам, указанным в бронировании, а также на онлайн-табло и в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

Алина Зорина