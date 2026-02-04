Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пассажиропоток аэропорта Махачкала увеличился на 4,2%

В январе 2026 года международный аэропорт Махачкала обслужил 189 тыс. пассажиров, что на 4,2% больше, чем в аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В первый месяц года в аэропорту выполнено более 1,3 тыс. взлетов и посадок, обработано 290 т грузов и почты.

Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, из международных — Медина, Дубай, Стамбул.

Максимальное число рейсов пришлось на авиакомпании «Победа», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии».

