Пассажиропоток аэропорта Махачкала увеличился на 4,2%

В январе 2026 года международный аэропорт Махачкала обслужил 189 тыс. пассажиров, что на 4,2% больше, чем в аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В первый месяц года в аэропорту выполнено более 1,3 тыс. взлетов и посадок, обработано 290 т грузов и почты.

Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, из международных — Медина, Дубай, Стамбул.

Максимальное число рейсов пришлось на авиакомпании «Победа», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии».

Наталья Белоштейн