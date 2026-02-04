Пассажиропоток аэропорта Махачкала увеличился на 4,2%
В январе 2026 года международный аэропорт Махачкала обслужил 189 тыс. пассажиров, что на 4,2% больше, чем в аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В первый месяц года в аэропорту выполнено более 1,3 тыс. взлетов и посадок, обработано 290 т грузов и почты.
Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, из международных — Медина, Дубай, Стамбул.
Максимальное число рейсов пришлось на авиакомпании «Победа», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии».