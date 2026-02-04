В Карачаево-Черкесии арестовали организаторов фиктивных ДТП на 2,7 млн рублей

Малокарачаевский районный суд назначил домашний арест двум жителям Карачаево-Черкесии, которых подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (мошенничестве в сфере страхования). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, бывший инспектор ДПС и житель республики организовали преступную схему совместно с другими неустановленными участниками. С 27 декабря 2024 года по 19 июля 2025 года группа инсценировала минимум девять поддельных дорожно-транспортных происшествий с различными машинами.

От имени владельцев автомобилей злоумышленники подавали заявления в страховую компанию АО МАКС с требованиями компенсировать якобы нанесенный ущерб.

Действия мошенников нанесли страховщику материальный урон на сумму 2,7 млн руб.

Суд удовлетворил просьбу следователя и установил обоим подозреваемым домашний арест до 20 марта 2026 года включительно.

Судебное решение пока не вступило в силу.

Валентина Любашенко