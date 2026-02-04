Птицефабрика Новороссийска не задерживала зарплату сотрудникам

Редакция «Ъ-Новороссийск» приносит извинения всем своим читателям, а также сотрудникам и руководству птицефабрики Новороссийска за публикацию 29 декабря 2025 года на сайте сетевого издания новости «Птицефабрика Новороссийска задержала зарплату работникам». В публикации содержалась информация, которая не соответствовала действительности.

Справка от редакции: Птицефабрика Новороссийска на сегодня является одним из крупнейших в Краснодарском крае предприятий, которое специализируется на разведении сельскохозяйственной птицы и переработке продукции птицеводства, имеет высокие производственные и экономические показатели. Предприятие обеспечивает продукцией жителей Новороссийска и всего черноморского побережья, растут экспортные поставки. За свои достижения птицефабрика неоднократно получала различные награды. Сотрудникам предприятия предоставляется полный соцпакет, заработная плата выдается в срок и в полном объеме.

Редакция «Ъ-Новороссийск»