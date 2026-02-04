Жителя Дагестана подозревают в убийстве второй жены на почве ревности

В Дагестане 31-летнего жителя Казбековского района подозревают в убийстве 35-летней сожительницы из ревности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Преступление произошло 14 декабря в селе Красный Восход. По версии правоохранителей, фигурант и погибшая состояли в религиозном браке, но официально отношения не регистрировали. Между парой вспыхнул конфликт на почве ревности, во время которого мужчина задушил супругу. Далее подозреваемый поместил тело в автомобиль и отвез в Тарумовский район, где захоронил останки на сельской окраине.

О пропаже женщины родственники заявили только через две недели.

Подозреваемого задержали в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Дело передано в следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Константин Соловьев