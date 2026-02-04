Краевое отделение «ЕР» согласовало кандидатуру Светланы Масловой на пост мэра Анапы

Президиум регионального политического совета партии «Единая Россия» согласовал кандидатуру Светланы Масловой для назначения на должность главы Анапы. Об этом сообщили в Краснодарском региональном отделении «Единой России».

Ранее кандидатуру Светланы Масловой поддержал местный политический совет партии. Секретарь регионального отделения «Единой России» и первый вице-спикер Законодательного собрания Краснодарского края Николай Гриценко заявил, что решение президиума будет направлено депутатскому объединению партии в совете Анапы.

«Ему рекомендовано поддержать кандидатуру Светланы Масловой при избрании на должность мэра»,— подчеркнул Гриценко.

Секретарь Краснодарского отделения партии «Единая Россия» также отметил управленческий опыт Светланы Масловой.

В конце января итогам конкурса по отбору кандидатур на пост главы курорта наибольшее количество баллов за два этапа вместе со Светланой Масловой также набрали Никита Бойко, руководитель МАУ «Медиа-группа Анапа», и Александр Кудаев, глава Виноградного сельского округа Анапы.

Светлана Маслова с 2020 года по январь 2025 года являлась заместителем председателя Совета министров Крыма, подала в отставку по собственному желанию в январе 2026 года, о чем заявлял глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. В период 2019-2020 годов она находилась на посту вице-президента по управлению социальным развитием ООО «Автотор Холдинг Менеджмент».

София Моисеенко