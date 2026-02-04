Ветер оставил без света 65 тысяч жителей семи районов Дагестана

Сильные порывы ветра спровоцировали короткое замыкание на линии электропередач в Дагестане, сообщили в главном управлении МЧС России по республике.

В результате 65 305 человек в 13 733 домах семи муниципальных районов — Магарамкентском, Дербентском, Кизлярском, Хивском, Хасавюртовском, Кизилюртовском и Новолакском — остались без электроснабжения. Авария затронула 30 населенных пунктов и 41 социально значимый объект, включая школы, больницы и административные здания.

Сотрудники направили 11 бригад районных электросетей — 43 специалиста с 11 единицами специальной техники. Работники уже приступили к устранению замыкания и восстановлению подачи энергии. Порывы ветра стали главной причиной сбоя: они повредили линии, вызвав касание проводов и искрение.

Дагестан регулярно страдает от непогоды: сильный ветер до 22 м/с и снегопады разрушают старые сети. В январе сообщалось о почти 90 обесточенных пунктов из-за замыканий. Такие ЧП бьют по газифицированным домам с электрическими котлами и печным отоплением, усугубляя ситуацию зимой.

Энергетики обещают минимизировать отключения. МЧС контролирует процесс, исключая риски для населения. Полное восстановление занимает от нескольких часов до суток — зависит от доступа к линиям в горной местности. Жители семи районов уже получают помощь: власти разворачивают генераторы для ключевых объектов.

Станислав Маслаков