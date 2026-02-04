В Кисловодске возобновила работу канатная дорога

В Национальном парке «Кисловодский» возобновила свою работу канатная дорога. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава города-курорта Евгений Моисеев.

«Рабочие часы нижней станции составляют с 10:00 до 16:30, последний подъем осуществляется в 16:30. Верхняя станция работает с 10:00 до 17:00, последний спуск — в 17:00»,— отметил господин Моисеев.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, канатная дорога в национальном парке «Кисловодский» временно прекратила работу 3 февраля из-за неблагоприятных погодных условий.

Наталья Белоштейн