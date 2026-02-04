Роспотребнадзор: пляжи Анапы не готовы к открытию после разлива мазута
Анапские пляжи не готовы к открытию после очистки от нефтепродуктов, о чем заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пленарном заседании Совета Федерации. Ее слова цитирует ТАСС.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Руководитель Роспотребнадзора сочла результат очистки побережья Анапы «недостаточным» для открытия пляжей. Одновременно с этим Анна Попова отметила, что до начала курортного сезона еще есть время.
«Делается очень много, чтобы очистить прекрасные белые пляжи в Анапе, результат есть, но пока он недостаточный, чтобы в сегодняшнем дне открывать пляжи, но время еще есть до начала сезона»,— резюмировала глава ведомства.
По словам Поповой, в настоящее время на пляжах Анапы наблюдается высокое содержание нефтепродуктов в песке, что делает невозможным отдых детей на побережье.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, новые выбросы мазута на береговой линии Анапы и Темрюкского района не фиксировались около двух месяцев. Последний раз о точечных загрязнениях на побережье сообщали 3 декабря 2025 года.