Совладелец «Сафари-парка» не смог взыскать с партнера упущенную выгоду

Доверительный управляющий совладельца ООО «Сафарипарк» Давида Попиашвили — Александр Ященко — не смог взыскать убытки с партнера за торговую деятельность на территории геленджикского зоопарка в 2022-2023 годах, следует из картотеки арбитражных дел.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Сафари-парк» в Геленджике — реабилитационный центр для животных. На территории площадью около 160 га обитает более 200 видов животных: медведи, тигры, львы, леопарды, зебры, ламы, приматы, птицы и рептилии. Многие из них были спасены из цирков, частных коллекций и дикой природы.

Юридическое лицо зоопарка (ООО «Сафарипарк») зарегистрировано в ЕГРЮЛ 13 августа 2010 года, участниками общества являются: Давид Попиашвили (10% доли) и Борис Попиашвили (90% доли). Ирина Бурдина была генеральным директором общества с 9 января 2019 года.

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года Александр Ященко обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием взыскать с участника общества Бориса Попиашвили и генерального директора Ирины Бурдиной упущенную выгоду. Истец считал, что компания недополучила доходы от розничной продажи кормов для животных, продуктов питания, мороженого и услуг платной фотографии.

Арбитражный суд Краснодарского края в июле 2025 года отказал в удовлетворении требований. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в октябре поддержал это решение.

Суды установили, что истец не предоставил доказательств способности общества самостоятельно оказывать данные услуги. Отсутствовали подтверждения наличия у компании оборотных средств для закупки товаров и необходимых трудовых ресурсов.

Судебные инстанции пришли к выводу, что предпринимательская деятельность Бориса Попиашвили на территории зоопарка способствовала увеличению дохода самого общества.

В ходе разбирательства выяснилось, что между участниками компании существует корпоративный конфликт, который возник в результате семейных разногласий. До его возникновения Давид Попиашвили активно влиял на деятельность общества и получал ежемесячные отчеты о продажах от директора компании.

Суды отметили, что именно Давид Попиашвили настаивал на ведении торговой деятельности через индивидуального предпринимателя, возражая относительно включения соответствующих кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ общества.

Ключевым аргументом отказа стало отсутствие у доверительного управляющего права требовать возмещения убытков от участников корпорации. Суд подчеркнул, что участник общества не может передать управляющему больше прав, чем имеет сам.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа пришел к выводу, что основания для отмены или изменения обжалуемых судебных актов по приведенным в кассационной жалобе доводам отсутствуют.

Наталья Решетняк