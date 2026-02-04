В Оренбуржье ввели 1,206 млн квадратных м жилья и 589,7 тысяч квадратных м нежилых помещений

В прошлом году на территории Оренбургской области ввели в эксплуатацию 1,206 млн кв. м жилых помещений, что на 1,8% больше по сравнению с результатом 2024 года. Об этом сообщает минстрой региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из общего количества сданного жилья 860 тыс. кв. м составляют индивидуальные жилые дома. Показатель вырос на 1,5% к уровню 2024 года. В многоквартирных домах сдано 346 тыс. кв. м — прирост 1,1%.

В министерстве отмечают, что по данным на начало февраля этого года Оренбуржье занимает третье место в России по скорости строительства объектов. Время строительства одного многоквартирного дома составило 384 дня, средняя площадь дома превышает 4 тыс. кв. м.

В регионе действуют 340 разрешений на строительство почти 1,44 млн кв. м многоквартирного жилья, это на 39% больше показателя прошлого года. На этапе возведения находится 291 дом общей площадью 988 тыс. кв. м.

Также в прошлом году сдали в эксплуатацию 589,7 тыс. кв. м нежилых помещений. Общий объем ввода жилой и нежилой недвижимости составил 1,796 млн кв. м.

Руфия Кутляева