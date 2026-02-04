Когда спорт становится терапией: на «Роза Хутор» детям с ограниченными возможностями помогают горные лыжи

Всероссийская программа «Лига мечты» создает условия для улучшения физического и ментального здоровья детей с ДЦП, аутизмом, генетическими и аутоимунными заболеваниями через занятия горными лыжами под руководством квалифицированных инструкторов.

Фото: Елена Горбачкова

Уникальное направление реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья появилось в 2014 году благодаря актеру и режиссеру Сергею Белоголовцеву и его жене Наталье. Они заметили потрясающий эффект от занятий горнолыжным спортом сына Евгения, больного ДЦП.

Во время тренировок на склоне происходит пассивная мобилизация позвоночника, активизируется мышечная память, перестраиваются ментальные связи. Занятия помогают бороться с самыми разными недугами: дети со сложными формами церебрального паралича со временем начинают стоять и даже ходить, невербальные ребята с аутизмом — разговаривать и проявлять эмоции, дети с синдромом Дауна учатся концентрации внимания. Заметных успехов добиваются люди с нарушениями зрения и слуха.

На «Роза Хутор» такие занятия проходят с 2021 года. Для тренировок используется запатентованное «Лигой мечты» оборудование — сноу-слайдеры. Благодаря им люди с особенностями здоровья могут освоить горные лыжи. Тренировки проводят инструкторы, прошедшие специальное обучение. На «Роза Хутор» — 14 таких специалистов.

«Тема реабилитации меня интересовала всегда. Поэтому прошла подготовку по направлению "Лига мечты", стала заниматься с ребятишками с неограниченными возможностями здоровья,— рассказывает инструктор программы "Лига мечты" на курорте "Роза Хутор" Юлия Гарина.— Больше всего меня поразил Ярослав, мальчик с ДЦП, который практически не видит. Удивительно, как он познает окружающий мир и сколько получает эмоций от занятий горными лыжами. Участники программы, несмотря на все свои сложности, очень позитивные. Со многими мы поддерживаем отношения и за пределами склона. Одна из моих учениц даже подарила мне "мою" куклу с лыжами и палками».

Юлия призналась: самое сложное в работе — носить слайдер, а самое приятное — видеть результаты, которых достигают необычные горнолыжники.

Одним из первых участников программы «Лига мечты» на «Роза Хутор» стал Саша Киреев. Сегодня мальчику исполнилось девять лет. Пять из них он — на склоне.

«Диагноз моего внука — резидуально-органическое поражение центральной нервной системы. При таком заболевании ребенок не может координировать движения, выполнять простейшие действия — например, хлопать в ладоши или прыгать,— говорит бабушка участника программы "Лига Мечты" на "Роза Хутор" Татьяна Киреева.— Благодаря занятиям горными лыжами по программе "Лига мечты" нам удалось значительно улучшить координацию, концентрацию внимания, ментальное здоровье. Сейчас работаем над тем, чтобы Саша начал говорить. Я просто молюсь на создателей "Лиги мечты" и "Роза Хутор". На курорте все условия для таких ребятишек — бесплатно предоставляются билеты на подъемник участникам программы и сопровождающим, индивидуально подбирается всё оборудование, да и относятся к ребятам очень внимательно и дружелюбно».

Менеджер проекта «Лига мечты» на курорте «Роза Хутор» Ольга Станова отметила, что курорт на протяжении нескольких лет остается лидером среди 46 центров страны по реализации программы реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

«С 2021 года в программе приняли участие 639 человек, общее количество занятий превысило 6 тысяч часов. В минувшем сезоне тренировки посетили около 98 участников, в текущем уже подано 99 заявок и проведено более 500 часов занятий. География проекта постоянно расширяется: приезжают участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Калининграда и даже Хабаровска»,— рассказала она.

Программа и методики занятий разработаны для детей от 4 лет. Верхняя возрастная планка — 18 лет. Курс для необычных горнолыжников чаще всего рассчитан на 10 часов. Помимо тренировок ребята «Лиги Мечты» активно показывают мастерство в открытых детских стартах кубка «Хуторенок», которые проходят на «Роза Хутор» каждую неделю. Стать участником программы «Лига мечты» можно, оставив заявку, на сайте курорта. Занятия продлятся до середины или конца марта — в зависимости от погоды.

Большинство тренировок проводится за счет «Роза Хутор» и благотворительных средств АНО Спортклуб «Роза». Популяризация активного образа жизни и развитие спорта — важное направление социальной деятельности курорта. Доброй традицией стало предоставление бесплатных сезонных ски-пассов учащимся спортивной школы №14, специализирующейся на зимних видах спорта.

