В Сочи завершили реставрацию башни и шпиля Морского вокзала

В Сочи подошли к концу комплексные ремонтно-реставрационные работы на трехъярусной башне со шпилем здания Морского вокзала — одном из ключевых архитектурных символов курорта. Как сообщили в пресс-службе ФГУП «Росморпорт», объект принят управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края в декабре 2025 года, а итоговые акты о выполнении работ были подписаны 26 января 2026 года.

Фото: Владислав Федюхин, Коммерсантъ Фото: Владислав Федюхин, Коммерсантъ

Реставрация стала первой с момента строительства вокзального комплекса. Работы проводились в отношении башни со шпилем высотой 36 м, открытыми смотровыми площадками и скульптурными композициями. Проект реализовывался на основании научных исследований, включавших анализ архивных чертежей архитекторов, а также лабораторные исследования исторических покрытий и материалов. Особое внимание уделялось сохранению оригинальных архитектурных решений и декоративных элементов, характерных для стиля сталинского ампира.

В рамках реставрации специалисты обновили скульптурные группы и витражи шпиля, восстановили внутреннюю отделку, провели кровельные работы, привели в нормативное состояние фасады, лепнину и элементы декоративного оформления. Сложная геометрия сооружения и значительная высота размещения скульптур потребовали возведения специальных защитных конструкций и применения технологий, обеспечивающих безопасность и сохранность исторических деталей.

Морской вокзал Сочи, возведенный по проектам академика К.С. Алабяна, архитектора Л.Б. Карлика и инженера А.Ф. Кузьмина, формирует один из планировочных центров города. Ансамбль задумывался как парадный морской въезд на курорт, а шпиль со звездой стал архитектурным символом послевоенного времени и преемственности поколений. В декабре 2025 года зданию морского вокзала исполнилось 70 лет со дня открытия, и завершение реставрации стало важным этапом в сохранении его исторического и градостроительного значения.

Мария Удовик