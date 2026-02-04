На капремонт жилых домов в Анапе выделят более 1 млрд рублей в 2027 году

В следующем году на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах Анапы планируется выделить свыше 1 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Лимит финансирования превысит рекордную сумму в 2027 году. В этом году на производство капремонта в 28 жилых домах Анапы выделили более 620 млн руб., а в 2025 году этот показатель составлял порядка 400 млн руб. В программу были включены 33 многоквартирных дома.

В рамках капитального ремонта в Анапе выполняется комплексное обновление фасадов и крыш домов, ремонт систем электро- и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также лифтового оборудования.

София Моисеенко