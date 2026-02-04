В рейтинге доступности бензина Ульяновская область заняла 57 место

Агентство РИА «Рейтинг» опубликовало рейтинг доступности бензина в регионах России.

По объему бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату региона в месяц Ульяновская область заняла 57 место из 85 регионов России, учитываемых в рейтинге (новые регионы в рейтинге не участвуют в связи с отсутствием данных). В Ульяновской области на среднюю зарплату можно купить 985 литров бензина. Это значительно ниже среднего показателя по России (1393 литра). Самарская область в рейтинге находится на 38-м месте (1106 литров), Оренбургская — на 46-м месте (1049). Лидером рейтинга является Москва, где на среднюю зарплату можно купить 2528 литров АИ-92. На втором месте — Чукотский АО, на третьем — Ямало-Ненецкий АО. Четвертую, пятую и шестую позиции также занимают северные регионы, где высокий уровень средней зарплаты. Замыкает рейтинг Ингушетия (601 литр).

В то же время по цене бензина Ульяновская область находится на 24-м месте (60,03 руб. за литр в декабре 2025 года, за год в регионе цена увеличилась на 13,1%). Оренбургская область — на 25 месте (60,04 руб., рост за год на 10,8%), Самарская область — на 10-м месте (59,01 руб., рост за год на 10,6%). Самый дешевый бензин в Челябинской области (57,4 руб., рост за год на 11,2%), самый дорогой — на Камчатке (80,1 руб., рост за год на 17,3%).

Сергей Титов, Ульяновск