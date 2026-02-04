За неделю на Среднем Урале зафиксировали 24,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) в Свердловской области на прошлой неделе оказалась ниже среднего многолетнего уровня, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

За отчетный период зафиксировано 24,9 тыс. случаев, из которых 11,1 тыс. пришлось на Екатеринбург. Это на 31,1% меньше среднего многолетнего уровня. Среди заболевших преобладали дети — их доля составила 57,3%.

В ходе лабораторного мониторинга выявлены вирусы гриппа, респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус), сезонные коронавирусы, риновирусы, аденовирусы и прочие.

На предыдущей неделе на Среднем Урале было зафиксировано 24,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, из них 12,3 тыс. зарегистрировали в Екатеринбурге.

Ирина Пичурина