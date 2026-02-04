На обходе Адлера построят самый протяженный тоннельный комплекс в России

ГК «Автодор» сообщила о продолжении реализации одного из ключевых инфраструктурных проектов в Сочи — строительства обхода Адлера. В рамках проекта возводится крупный тоннельный комплекс, который будет оснащен современными инженерными и технологическими системами, направленными на обеспечение устойчивой организации дорожного движения.

Тоннельный комплекс включает два параллельных тоннеля, которые свяжут микрорайоны Адлер и Кудепста. В каждом направлении будет предусмотрена проезжая часть шириной 7 м, а покрытие выполнят из цементобетона, рассчитанного на интенсивную транспортную нагрузку. Протяженность искусственных сооружений по прямому ходу из Кудепсты в сторону Красной Поляны составит 5878 м, в обратном направлении — 5894 м.

Проектом предусмотрено устройство 11 сбоек, которые разместят в среднем через каждые 500 м. Восемь из них будут использоваться для размещения технологического оборудования, а также инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи. Еще три сбойки выполнят транспортно-эвакуационную функцию и позволят в нештатных ситуациях оперативно перераспределять транспортные потоки между тоннелями, что является обязательным элементом системы безопасности.

В процессе строительно-монтажных работ тоннели оснастят системой принудительной ливневой канализации и очистными сооружениями для сбора и очистки сточных вод. Для обеспечения противопожарной защиты предусмотрены пожарные резервуары. Существенным элементом инженерной инфраструктуры станет вертикальная вентиляционная шахта глубиной 98 м, предназначенная для подачи свежего воздуха, отвода вредных примесей, дыма и регулирования температурного режима.

По всей длине тоннелей планируется установка систем контроля атмосферы, автоматического пожаротушения, струйных и приточных вентиляторов, а также оборудования для пылеулавливания. Для обеспечения равномерной видимости будет смонтировано двухрядное светодиодное освещение, дополненное светильниками на боковых сводах.

Управление транспортными потоками и информирование водителей обеспечат инфракрасные датчики, реверсивные светофоры, табло переменной информации и камеры фотовидеофиксации. Дополнительно проект предусматривает установку сейсмодатчиков и системы оповещения, а также размещение телефонных аппаратов на пожарных постах с интервалом 50 м.

После ввода объекта в эксплуатацию тоннели обхода Адлера станут самыми длинными автомобильными тоннелями в России.

Мария Удовик