Мошенники обманули жителя Новороссийска на 4 млн рублей при покупке автомобиля

Житель Новороссийска хотел приобрести иномарку из Европы через интернет и лишился 4 млн руб., став жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.

47-летний мужчина обнаружил «выгодное предложение» по покупке автомобиля в сети и связался с продавцом. Мошенник, представившийся менеджером, гарантировал клиенту быструю доставку и льготную ставку утильсбора, а также низкую цену на приобретаемое авто. Житель Новороссийска перевел деньги за машину несколькими платежами.

После осуществления оплаты на связь с гражданином снова вышли подставные продавцы и призвали его сделать дополнительные переводы денежных средств. Доплату, как уверяли мошенники, должны были вернуть после того, как автомобиль пропустят на границе с другим государством. Это послужило поводом для обращения в полицию.

София Моисеенко