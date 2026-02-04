С территории Ростова вывезено 6 тысяч тонн снега

Утром 4 февраля коммунальные службы Ростова-на-Дону вывезли 6 тыс. т снега. Расчисткой дорог и тротуаров занимаются 118 спецмашин и 450 уборщиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина

«Есть ряд участков городских территорий, которые еще не полностью расчищены: пр. Буденновский, ул. 56-ой Армии, ул. Дачная, пл. 2-ой Пятилетки. Поставлена задача коммунальным службам повысить качество работ и оперативно устранить все недочеты»,— отметил господин Скрябин.

Глава города добавил, что в приоритете — довести до конца уборку основных магистралей и продолжить работы во всех районах.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», для расчистки дорог столицы региона от снега ночью 4 февраля были перекрыто движение на 15 улицах и проспектах.

Наталья Белоштейн