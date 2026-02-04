У жителя Ульяновска за пьяное вождение конфисковали Ford Mondeo

Заволжский районный суд Ульяновска вынес приговор по уголовному делу Станислава Барана признанного виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, от штрафа до 300 тыс. руб. до двух лет лишения свободы), сообщила в среду прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 14 октября 2025 года сотрудниками ДПС возле одного из домов на улице Гоголя был остановлен автомобиль марки Ford Mondeo, которым управлял 42-летний Станислав Баран, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. При этом выяснилось, что водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за невыполнение законного требования сотрудника ГАИ о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Свою вину Станислав Баран признал. Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ с лишением водительских прав на два года. Автомобиль осужденного конфискован в собственность государства.

Андрей Васильев, Ульяновск