На Дону отмечен рост обращения в травмпункты из-за гололеда

Из-за неблагоприятных погодных условий в Ростовской области отмечен рост обращений в травмпункты. Для оказания первой помощи пострадавшим в медучреждения привлечены дополнительные медицинские сотрудники, усилены дежурные смены и оптимизированы процессы приема и диагностики пациентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Фото: пресс-служба Минздрава Ростовской области

«Всем обратившимся оказывается необходимая медицинская помощь — от первичного осмотра до назначения лечения»,— отметили в ведомстве.

Кроме этого, в регионе организованы выездные проверки работы травмпунктов, для того, чтобы гарантировать качество и доступность медицинской помощи.

Наталья Белоштейн