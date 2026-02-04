На Дону отмечен рост обращения в травмпункты из-за гололеда
Из-за неблагоприятных погодных условий в Ростовской области отмечен рост обращений в травмпункты. Для оказания первой помощи пострадавшим в медучреждения привлечены дополнительные медицинские сотрудники, усилены дежурные смены и оптимизированы процессы приема и диагностики пациентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Фото: пресс-служба Минздрава Ростовской области
«Всем обратившимся оказывается необходимая медицинская помощь — от первичного осмотра до назначения лечения»,— отметили в ведомстве.
Кроме этого, в регионе организованы выездные проверки работы травмпунктов, для того, чтобы гарантировать качество и доступность медицинской помощи.