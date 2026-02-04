В Ставрополе группу фермеров осудили за хищение 54 млн рублей грантов

Ленинский районный суд Ставрополя вынес приговор пяти участникам организованной группы, обвиняемым в мошенничестве с государственными грантами (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 2018 по 2022 годы подсудимые, возглавлявшие крестьянско-фермерские хозяйства, подали в региональное министерство сельского хозяйства поддельные документы на получение грантов для развития семейных ферм. На основании фальсифицированных отчетов о покупке крупного рогатого скота фигуранты получили субсидии на более чем 54 млн руб.

Четверым участникам суд назначил условное лишение свободы от трех до 3,5 лет с испытательным сроком от трех до четырех лет. Пятый участник получил шесть лет колонии общего режима. Приговор не вступил в силу. Дело в отношении организатора группы, как отмечается в сообщении, рассматривается отдельно.

Константин Соловьев