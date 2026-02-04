Житель Ульяновска отдал 1,5 млн рублей за замену ключей домофона

В полицию обратился 60-летний житель Засвияжского района Ульяновска, заявивший о том, что стал жертвой мошенников, сообщает УМВД РФ по Ульяновской области.

Как выяснили полицейские, мошенники действовали по всем уже известной стандартной схеме: через мессенджер мужчине пришло сообщение о якобы необходимости замены ключей домофона, в связи с чем ему якобы надо было сообщить пришедший в СМС код. После этого ему стали названивать мошенники, представляясь сотрудниками «Росфинмониторинга» и ФСБ, напугав мужчину, что его аккаунт на Госуслугах взломан и мошенники хотят воспользоваться кредитами от его имени. Мошенники убедили жертву в необходимости срочно исчерпать «кредитный лимит» и перевести деньги на «безопасный счет», который на самом деле является счетом мошенников. Напуганный мужчина перевел по указанным реквизитам 1,449 млн руб.

Накануне полиция также сообщила, что 2 февраля в отдел полиции Заволжского района обратился 74-летний мужчина, сообщивший, что отдал мошенникам почти 5 млн руб. Как выяснилось, мужчина поверил пришедшему ему сообщению в мессенджере с ложного аккаунта от якобы директора предприятия, на котором тот раньше работал. Лжедиректор сообщал, что на предприятии спецслужбы проводят проверку на предмет выявления сотрудников, взаимодействующих с иностранными спецслужбами, и если ему позвонят, то надо ответить на все их вопросы. После этого мужчине стали названивать мошенники, назвавшиеся сотрудниками ФСБ, которые рекомендовали перепуганному пенсионеру «передать для проверки» все имеющиеся накопления, что он и сделал, отдав курьеру мошенников в полиэтиленовом пакете 4,7 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск