Более 60 краснодарских средств размещения вошли в рейтинг лучших в России

62 краснодарских объекта размещения вошли в пятый ежегодный рейтинг «Островок! Guests’ Choice 2025», сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Среди лауреатов из Краснодара такие отели, как «Репин», RedPoint, «Южная Башня», The Grand Hotel by LeePrime, объекты сети Hilton Garden Inn и Hampton by Hilton, Ibis, а также некоторые небольшие средства размещения туристов. Все они соответствуют ряду ключевых показателей, в частности имеют высокий средний рейтинг гостей, значительное количество отзывов и прожитых бронирований, а также минимум проблемных ситуаций в 2025 году.

В «Островке» рассказали, что, кроме основного рейтинга, в рамках премии предусмотрены специальные номинации. Так, в категорию «Легенды» вошли объекты, получившие награду третий раз подряд. В кубанской столице их 12, включая отели LUNA Hotel Krasnodar, «Авангард», Villa Italy, Chocolatier и другие.

Нововведением 2025 года стала номинация «Открытие года», которая присуждается новым объектам размещения, сумевшим с первых месяцев работы продемонстрировать высокий уровень сервиса. В Краснодаре этой награды удостоились четыре объекта — отели «Репин», «Гранд Отель Екатеринодар», The Grand Hotel by LeePrime и апартаменты в центре города.

В целом рейтинг охватывает свыше 3 тыс. объектов размещения в России, а также более 600 объектов в девяти странах ближнего зарубежья — Белоруссии, Грузии, Абхазии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Таджикистане.

По наблюдениям управляющего директора группы компаний Островок Дарьи Кочетковой, рынок гостеприимства в России становится более устойчивым и зрелым, уровень сервиса растет по всей стране — «от крупных отелей до небольших объектов размещения, которые все чаще демонстрируют соответствие высоким стандартам качества».

Маргарита Синкевич