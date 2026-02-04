Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Дагестане заблокирован Telegram-канал с рассылкой угроз терактов

Telegram-канал, распространявший информацию о возможных терактах в школах Дербента, оперативно заблокирован в Дагестане. Об этом сообщает республиканский ЦУР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Наши сотрудники постоянно отслеживают цифровое пространство, чтобы своевременно выявлять и блокировать ресурсы, распространяющие недостоверную информацию и создающие угрозы общественной безопасности»,— прокомментировал блокировку руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов.

В центре управления регионом призывали жителей республики сообщать о подозрительных материалах или потенциальных угрозах.

Наталья Белоштейн

