Краснодарцы назвали справедливым МРОТ в размере 54 тысяч рублей

Жители Краснодара считают справедливым минимальный размер оплаты труда на уровне 54,6 тыс. руб. в месяц, следует из исследования сервиса SuperJob, проведенного среди экономически активного населения крупных городов. По сравнению с июнем 2025 года оценка практически не изменилась, а за год рост ожиданий составил около 1,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 1 января 2026 года федеральный МРОТ установлен в размере 27 093 руб. При этом регионы вправе повышать его: в Москве он достиг 39 730 руб., в Санкт-Петербурге — 31 250 руб. Однако, как показал опрос, жители мегаполисов считают такие уровни недостаточными.

Самые высокие ожидания зафиксированы в Москве, где респонденты называют справедливым МРОТ в 63,1 тыс. руб. Второе место занимает Санкт-Петербург с показателем 59,2 тыс. руб., третье — Хабаровск (58,3 тыс. руб.). В пятерку также вошли Казань и Владивосток — 55,8 тыс. и 55,5 тыс. руб. соответственно. Сопоставимые оценки отмечены в Махачкале (54,9 тыс. руб.), Тюмени (54,7 тыс. руб.), Краснодаре и Красноярске (по 54,6 тыс. руб.), Екатеринбурге (54,4 тыс. руб.) и Набережных Челнах (54,2 тыс. руб.).

Наиболее умеренные ожидания по уровню минимальной зарплаты зафиксированы в Кирове (48,8 тыс. руб.), Волгограде (49,4 тыс. руб.) и Пензе (49,9 тыс. руб.). За год быстрее всего запросы к МРОТ выросли в Нижнем Новгороде, Липецке и Ижевске, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге динамика была более сдержанной.

Вячеслав Рыжков