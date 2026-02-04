В Новороссийске ввели выплату на санаторий для родителей погибших участников СВО

Администрация Новороссийска утвердила порядок предоставления выплаты на оказание санаторно-курортного лечения для родителей погибших участников специальной военной операции, постановление опубликовано на сайте мэрии города. Ранее соответствующее решение о введении выплаты принял мэр Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Максимальная сумма субсидии на путевку в санаторий для родителей погибших участников СВО составляет 100 тыс. руб. Согласно документу, выплата предоставляется один раз в пять лет при обязательном соблюдении условия, что погибший военнослужащий являлся гражданином РФ и проживал на территории Новороссийска не менее 12 месяцев. Санаторно-курортное лечение будет оказываться в учреждениях, расположенных в Краснодарском крае.

В постановлении указывается, что если стоимость путевки в санаторий для определенной категории граждан составит менее 100 тыс. руб., размер единовременной денежной выплаты составит сумму, равную стоимости путевки, но не более 100 тыс. руб. Мера поддержки оказывается на основании подачи заявления, форма которого опубликована в приложении к постановлению №410 на сайте администрации Новороссийска. Заявитель будет обязан предоставить документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие гибель военнослужащего (сына, дочери) в ходе специальной военной операции и официальное подтверждение родственной связи с погибшим.

Организационное обеспечение предоставления единовременной денежной выплаты для родителей погибших участников СВО будет осуществлять МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением». Для назначения меры поддержки гражданам необходимо будет обратиться в уполномоченный орган по адресу: пр. Ленина, 2.

Комиссия рассматривает заявления в течение трех дней и принимает соответствующее решение о назначении или отказе в предоставлении выплаты. В случае одобрения заявления денежные средства предоставляются на расчетные банковские счета гражданина не позднее десяти рабочих дней после постановления администрации Новороссийска о выделении денежных средств из муниципального бюджета. В течение десяти дней со дня окончания санаторно-курортного лечения заявитель должен предоставить документ, подтверждающий факт нахождения в санатории.

Кристина Мельникова