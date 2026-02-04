Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Реконструкцию моста через Подкумок в Пятигорске завершат в сентябре 2026 года

Завершить реконструкцию моста через Подкумок в Пятигорске планируют в начале сентября 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

На объекте демонтированы старые конструкции и проводятся буровые работы. Подрядчик по реконструкции моста определен.

«Этот участок сейчас частично разгрузили, изменив схему движения трамваев, междугородних автобусов, ограничив проезд грузовиков»,— отметил губернатор.

Следующим в списке на модернизацию значится мост по ул. Степной.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все