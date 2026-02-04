Полиция организовала проверку по факту ДТП с пенсионерами в Новороссийске

Водитель автомобиля в Новороссийске допустил ДТП, сдавая назад и не заметив двух пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Сотрудники полиции Новороссийска в соцсетях обнаружили видеоролик, на котором изображено, как в одном из дворов МКД водитель допустил столкновение с идущими вблизи пенсионерами. Два пожилых человека шли спиной к машине в сторону подъезда, в этот момент автомобилист, не заметив прохожих, начал движение задним ходом.

УМВД Новороссийска организовало проведение проверки по факту данного инцидента. Полицейские установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям водителя.

В пресс-службе УМВД города подчеркнули, что сообщений о данном ДТП не поступало в дежурную часть ДПС.

Кристина Мельникова