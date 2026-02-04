ХК «Сочи» проиграл на выезде ЦСКА

Хоккейный клуб «Сочи» в Москве потерпел поражение от местного ЦСКА в матче 51-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:3

Если перед этим противостоянием сочинцы проиграли восемь из десяти последних матчей, то москвичи одержали четыре победы кряду. Московские армейцы не стали откладывать первую шайбу в долгий ящик и открыли счет спустя шесть минут после стартового вбрасывания. Ее автором стал Клим Костин.

Незадолго до конца второго периода «черноморцы» восстановили равенство усилиями Тимура Хафизова. Однако последнее слово в этой встрече осталось за ЦСКА. Сначала Олег Майстренко вывел свою команду вперед, а за 30 секунд до финальной сирены Клим Костин оформил дубль поставил точку в матче. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 1:3.

После 51 матча сочинцы имеют в активе 37 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 10 февраля сыграют в Новосибирске против «Сибири». Будущий соперник с 51 баллом занимает восьмое место в Восточной конференции.

Евгений Леонтьев