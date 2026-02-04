В Южном районе Новороссийска произошло аварийное отключение воды

В Новороссийске 800 жителей остались без водоснабжения утром 4 февраля, об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным «Водоканала», в связи с утечкой на улице Пионерская, 8 с 06:00 утра было выполнено отключение в часть зоны №27 по следующим адресам: ул. Вербовая, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 21.

Аварийно-восстановительные работы на сетях будут проводиться ориентировочно до 17:00. На время отключения «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.

София Моисеенко