В Сочи 4 февраля пройдут учебные стрельбы

В Морском порту Сочи 4 февраля запланировано проведение учебных стрельб. Об этом сообщили городские власти, обратившись к жителям и гостям курорта с просьбой сохранять спокойствие. Тренировочные мероприятия будут проходить в несколько временных интервалов: в 08:00, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 18:00, а также с 20:00 до 23:00. Перед началом каждого этапа стрельб предусмотрено речевое оповещение населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В администрации подчеркнули, что мероприятия носят плановый учебный характер и направлены на отработку действий военнослужащих. Проведение подобных тренировок рассматривается как элемент обеспечения общественной и транспортной безопасности на территории курорта.

Информация о предстоящих стрельбах публикуется на фоне сохраняющихся рисков в сфере безопасности. В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По официальным данным, 11 дронов были сбиты над территорией Брянской области, восемь — над Белгородской областью, четыре — над Ростовской областью и один — над Астраханской областью.

В условиях текущей обстановки в Краснодарском крае введены дополнительные ограничения, касающиеся распространения информации о работе систем ПВО и применении беспилотников. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Документ устанавливает запрет на фото- и видеосъемку, а также на публикацию сведений о применении БПЛА, функционировании средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Под ограничения также подпадает фиксация мест падения беспилотников, районов возможного поражения объектов, а также информации о размещении сил и средств Минобороны, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Запрет распространяется на публикацию данных о военных объектах и критически важной инфраструктуре, включая промышленные, транспортные и объекты топливно-энергетического комплекса.

Мария Удовик