Ученые изучили активность вредителей хвойных лесов на черноморском побережье

Ученые провели комплексное исследование состояния хвойных насаждений в зимний период на черноморском побережье в районах Сочи, Геленджика и Новороссийска. Работы были направлены на оценку распространения и биологических особенностей средиземноморского лубоеда Tomicus destruens, представляющего угрозу для сосны пицундской и других видов хвойных деревьев. Полевые обследования охватили также территорию Пицундо-Мюссерского заповедника в Абхазии, сообщает пресс-служба СНЦ РАН

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В исследованиях приняли участие специалисты Субтропического научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета, дирекции природных парков Краснодарского края и Пицундо-Мюссерского заповедника. По информации пресс-службы СНЦ РАН, ученые уделили особое внимание состоянию сосновых насаждений, степени их ослабления и признакам заселения стволовыми вредителями.

Результаты наблюдений подтвердили, что средиземноморский лубоед широко распространен в сосновых лесах по всему черноморскому побережью. В ходе работ установлено, что данный вид не имеет выраженного периода зимнего покоя. Даже в январе насекомые сохраняют активность, продолжают перелеты, спаривание и заселение новых деревьев, тогда как личинки продолжают питаться под корой. Кроме того, было зафиксировано, что вредитель поражает не только участки ствола с толстой корой, но и сравнительно тонкие ветви, выбирая преимущественно сильно ослабленные, усыхающие деревья либо поврежденные крупные ветви.

Помимо сосновых насаждений ученые обследовали можжевеловые леса Шесхарисского кластера природного парка «Маркотх». Здесь был изучен комплекс стволовых вредителей и патогенов, включая кипарисовую радужную златку и можжевельникового лубоеда. Отмирание можжевельников, в том числе редких и охраняемых видов, вследствие поражения кипарисовой радужной златкой наблюдается на этой территории с 2020 года.

Специалисты также отметили влияние климатических факторов на состояние лесных экосистем побережья. Одной из ключевых причин ослабления сосен стала продолжительная засуха 2020 года. В последующие годы, с 2021 по 2023, в начале вегетационного сезона наблюдалось избыточное увлажнение, что способствовало развитию опасных заболеваний, включая диплодиоз и желтую пятнистость хвои. Эти факторы, наряду со стволовыми вредителями, стали причиной усыхания деревьев как в естественных, так и в искусственных насаждениях.

Мария Удовик