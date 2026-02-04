Четыре человека получили травмы в ДТП на автодороге Лермонтов — Черкесск

На 27 км. автодороги Лермонтов — Черкесск с Предгорном округе Ставропольского края в лобовом столкновении легковых автомобилей пострадали и были госпитализированы четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта».

В результате ДТП 43-летний водитель и трое пассажиров «Лады» 22, 43 и 45 лет с различными травмами были доставлены в больницу Пятигорска.

По факту аварии проводится проверка, детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Наталья Белоштейн