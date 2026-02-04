Власти Крыма отменили полный переход на безналичную оплату в транспорте

Власти Крыма отменили полноценный переход на безналичную оплату билетов в общественном транспорте. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, назвав решение преждевременным.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам губернатора, перевод системы оплаты проезда в ГУП РК «Крымтроллейбус» исключительно на безналичную основу был поспешным решением. В связи с этим власти приняли решение сохранить два способа расчета. С 4 февраля пассажиры смогут платить за проезд как безналичным способом, так и бумажными деньгами.

«Обращаю внимание руководителей всех уровней, что управленческие решения должны быть своевременными и приниматься с учетом мнения граждан»,— заявил Сергей Аксенов.

Алина Зорина