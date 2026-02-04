В отношении начальника угрозыска Северной Осетии возбуждено дело о взятке

В Северной Осетии в отношении начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Правобережному району, его заместителя и двоих оперуполномоченных возбуждены уголовные дела по п. п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, фигуранты систематически вымогали взятки у жителей Северной Осетии и других республик за непривлечение к административной и уголовной ответственности.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн