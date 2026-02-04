В Ставрополе отремонтируют первый каменный дом в городе

Первый каменный жилой дом города, объект культурного наследия по пр. Карла Маркса, 71 в Ставрополе, капитально отремонтируют в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора капитального ремонта Ставропольского края.

Фото: Фонд капитального ремонта Ставропольского края. Фото: Фонд капитального ремонта Ставропольского края.

Как отметили в пресс-службе, именно с этого строения в 1799 году началась архитектурная история Ставрополя. На объекте будут проведены ремонты крыши и электроснабжения.

Работы выполнит компания «Стройсервис-Юг», имеющая опыт работы с исторической застройкой. Стоимость — более 3,8 млн руб.

Наталья Белоштейн