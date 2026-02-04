На расчистку Ставрополя от снега вышли 72 единицы техники

Всего в работе по очистке улиц Ставрополя от снега в ночь на 4 февраля вышли 72 единицы техники и больше 100 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Ставрополя Ивана Ульянченко Фото: Telegram-канал главы Ставрополя Ивана Ульянченко

Основные городские автомагистрали прочищены и обработаны противогололедными материалами.

Как отметил господин Ульянченко, сейчас техника уходит с дорог внутрь кварталов, чтобы не мешать утреннему автомобильному потоку. После часа пик работы будут продолжены.

Наталья Белоштейн