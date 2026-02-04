В Махачкале из-за состояния дороги возбуждено уголовное дело

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о причинах ненадлежащего состояния дороги в пос. Ленинкент в Махачкале. Из-за ям и стоков дети не могут добраться в школу. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации местных СМИ, дорога на ул. Виноградной находится в непригодном состоянии: на поверхности образовались многочисленные ямы, грунтовое полотно регулярно затапливается стоками, а в период выпадения осадков и таяния снега регулярно размывается.

«Граждане, в том числе дети, не имеют возможности беспрепятственно добраться до школы, детского сада и остановочного павильона. Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к организации ремонтных работ не принимается»,— отметили в ведомстве.

По данному факту СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело.

Наталья Белоштейн